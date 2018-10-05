Berger'den Rektör Polat'a ziyaret

Dr. Fethi Ahmet Polat'ı makamında ziyaret etti.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor Forumu'na katılmak üzere üniversiteye gelerek, kendilerini ziyarete gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ve eşi Marilena Georgiadou Berger'i makamında ağırladı. Kabulde, Muş halkının ve Muş Alparslan Üniversitesi yetkililerinin gösterdiği konukseverlikten ötürü Rektör Polat'a teşekkür eden Büyükelçi Berger, “2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı” dolayısıyla düzenlenen Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor Forumu'nun temasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Büyükelçi Berger, “Gezdiğimiz yerler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu son derece önemli bir husus. Örneğin bölgede, Suriye'de bildiğiniz gibi kültürel mirasın korunması maalesef mümkün değil. Böyle yerlerde kültürel miras zarar görüyor. Fakat Türkiye'nin kültürel mirasını korunması konusunda başarılı olduğunu görüyoruz. Türkiye hükümeti ile çeşitli işbirliği projelerimiz devam etmektedir. Kültürel mirasın da korunması bunlardan biri. Ülke genelinde yürüttüğümüz kültürel miras çalışmalarımız var. Gelecekte de bu tür çalışmaları ve işbirliğini sürdürmeyi ümit ediyoruz. Zira kültürel miras, ülkeler için değil insanlığın tümü için son derece önemli” şeklinde konuştu.

Muş Alparslan Üniversitesi olarak “2018 AB Kültürel Miras Yılı” etkinliğine ev sahipliği yapmaktan ve Büyükelçi Berger'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Fethi Ahmet Polat ise, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerde zaman zaman çalkantılı dönemler yaşandığını, bazen de siyasi tartışmalara şahit olunduğunu kaydetti. Polat, bütün olumsuzluklara karşın iki taraf arasındaki kültürel ilişkilerin her zaman güçlü bir şekilde ilerlediğini hatırlattı. Rektör Polat, “Türkiye ile AB arasında tarihi kökleri olan ve hiç kesintiye uğramadan devam eden köklü ilişkiler var. Kimileri Türkiye'yi; Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir geçiş güzergâhı olarak görebilir, ama Türkiye sadece gelip geçilen bir güzergâhtan ibaret değildir. Anadolu, bütün kültürel mozaiğiyle, renklerin, dillerin ve inançların buluştuğu bir medeniyet havzasıdır. Türkiye, asırlara dayanan bu kültürel zenginlikten kaynaklanan tecrübesini bugün de insanlığın hizmetine sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin kültürel mirasa sahip çıkma iradesini bütün ülkelerden daha fazla ortaya koyması, bunun somut bir göstergesidir” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Rektör Polat'ın kendisine minyatür bir Sultan Alparslan zırhı heykeli hediye ettiği Büyükelçi Christian Berger ve eşi, daha sonra üniversiteden ayrıldı.