Berivanlar yılın ilk sütünü sağdı

Muş merkeze bağlı Karaağaç Beldesi’nde hayvancılık yapan vatandaşlar yaylalara çıkmaya başlarken, Berivanlar ise süt sağımı yapıyor. Huzur ve güvenin sağlandığı yaylalarda geçimlerini sağlayan hayvan sahipleri, buradan elde ettikleri sütü peynir ve süt olarak mandıralara veriyor.

Yaylaya yeni çıktıklarını hatırlatan Pınar Karakan, "Yaylaya çıktık. Öğlen ve akşam saatlerinde koyunları sağmaya gidiyoruz. Koyunlardan elde ettiğimiz sütle peynir yapıyoruz, mandıraya veriyoruz. Geçimizi böylelikle sağlıyoruz. İki ay yaylada kalıyoruz. Bu sene oruç ve bayramdan dolayı yaylaya geç çıktık. Şimdi rahatça koyun sağmaya geliyoruz. Huzurumuz yerine çok şükür" dedi.

Bölgede 15 yayla ve yaklaşık olarak 40 bin küçükbaş ile 20 bin büyükbaş hayvanın olduğunu ifade eden Hasköy Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nahit Aykut ise "Şu anda bulunduğumuz yer merkeze bağlı Karaağaçlı Beldemizin yaylasıdır. Hasköy ve merkeze bağlı 15 yaylamız mevcuttur. En son verilerimize göre 40 binin üzerinde 20 binin üzerinde büyük baş hayvan varlığımız vardır. Bu sene hala Hasköy merkez yaylaya çıkmadı. Çünkü gerek Ramazan ayı gerekse bol yağışlardan dolayı, meraların yeterli olmasından dolayı bir kısmı hala çıkmadı. Bir ay gecikmeli olarak şu anda yayladalar. Yaylaların serbest olması vatandaş açısından da bizim açımızdan da çok sevindirici oldu. Çünkü buradaki vatandaşların temel geçim kaynakları hayvancılıktır. Hayvan varlığımızın gittikçe yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri de yaylaların serbest olmasından kaynaklanıyor. Burada genelde günde 2 defa sağım yapılıyor; öğle ve akşam olmak üzere. Şu anki yaylada 2 bin hayvan vardır. Bunların bine yakınından sağım yapılıyor. 500 kilogram öğlen, 500 kilogram da akşam olmak üzere 1 ton süt elde etmektedirler. Elde edilen sütle ya peynir yapılarak mandıraya veriliyor veyahut da süt olarak satılıyor. Genel olarak ortalama süt fiyatları 2 ila 2,5 arası. Peynirde günlük olarak satıldığı zaman 10-12 lira ama birkaç gün beklettikten sonra mandıraya verilen peynir fiyatı yaklaşık 20 liradır" diye konuştu.