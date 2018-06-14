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14 Haziran 2018 14:28

Beşir Derneği, bayram öncesi yüzleri güldürdü

Muş’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için faaliyet yürütmeye devam eden Beşir Derneği, 200 yetim çocuk ve anneleri olmak üzere toplamda 400 kişinin bayramlık ihtiyaçlarının tamamını karşılayarak, yüzleri güldürdü.

Beşir Derneği, bayram öncesi yüzleri güldürdü

14 Haziran 2018 14:28


Beşir Derneği Muş Temsilciliği hayırlara vesile olmaya devam ediyor. Kentte Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden derenek, 400 kişiye ulaşarak kıyafet ve bayramlık ihtiyaçlarını karşıladı.


Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Beşir Derneği Muş Temsilcisi Fatih Çiftçi, amaçlarının Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi yetim çocuk ve ailelerinin yüzlerini güldürmek olduğunu söyledi. Hiç kimseyi incitmeden, titiz bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, "Bayram öncesi çalışma yürüterek ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ettik ve bugünde kıyafetlerini teslim ettik. Aile ziyaretlerini yaparken çocuklarımızın ve annelerimizin yaş, boy, kilo, beden, renk gibi taleplerini alarak, hediyelerini mağazadan sıfır bir şekilde paketiyle birlikte ailelerimize teslim ediyoruz. Derneğimizi gelen yardımlar bu gibi ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespiti ile kendilerine hayır işi için ulaştırılıyor. Bu kapsamda hayrı dokunan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah yardımlarımız devam edecektir." dedi.




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