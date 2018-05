Beşir Derneği, Ramazan Ayında yüzleri güldürüyor

’Gönüller Yapmaya Geldik’ diyerek Türkiye’de ve dünyada binlerce gönüllüsüyle insani yardım çalışmaları yürüten Beşir Derneği, Ramazan-ı Şerif’te daha fazla gayret ve iştiyakla gönülden gönüle misafir olarak, gönül köprüleri kuruyor. Ramazan ayı yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşir Derneği Muş İl Temsilcisi Fatih Çiftçi, Mayıs ayı yardımlarını dağıtan Beşir Derneği’nin bir ay değil, senenin 12 ayı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ettiğini söyledi. Muş il temsilciliği olarak Muş’ta her ay düzenli yardım gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çiftçi, "Kumanyalarımıza ek olarak ailelerimize en az iki buçuk kilogram kırmızı et dağıtımı yapan derneğimiz Ramazan ayına özel çalışmalarımızdan olan bir kap bir kalp projemizi de Ramazan ayının ilk gününden başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapısını çalmaya başladık. ’Bir Kap Bir Kalp’ projemize bu Ramazan da devam ediyoruz. Fabrikada yahut herhangi yemek şirketinde üretilmiş yemekleri değil, bağışçılarımızın kendi emekleriyle bizzat pişirmiş olduğu yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Toplumda unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri yeniden canlandırmayı ve bu sayede ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına sizlerin vesilesiyle bir kap sıcak yemek ulaştırabilmeyi amaçladığımız projemizle tüm Türkiye’de ve Muş’ta her gün evden eve iftar yemeği götüreceğiz. Sizde Zekât ve fitrelerinizle Muş’ta, Türkiye’de ve tüm dünyada kimsesizlerin, muhtaçların ve yetimlerin yüzlerini güldürebilir, bu vesileyle kendinize ve ihtiyaç sahiplerine iyilikte bulunabilirsiniz. Bu Ramazan; içerisinde nohut, pirinç, bulgur, salça, reçel, şeker, yağ, çay, tuz, un gibi temel gıda maddelerinin olduğu kumanya bağışında bulunup, ihtiyaç sahibi bir ailenin mutfak ihtiyacını karşılamamıza 85 TL ile yardımcı olabilirsiniz. Ailenizle yaşadığınız iftar sevincini bir başka ailenin de yaşaması için kişi başı 15 TL olarak nakdi iftar bağışı gerçekleştirebilirsiniz. Bayramlık kıyafet bağışlarınızla bir yetimin, bir ihtiyaç sahibinin bayramlığını tedarik edebilir; onların da bayram coşkusunu doyasıya yaşamasına, binlerce Büceyr’in Beşir’e tebdil olmasına 80 TL ile vesile olabilirsiniz" dedi.

"Filistin halkının yanında ol"

Dünyanın her yerinde Müslümanlara destek olduklarını hatırlatan Çiftçi, "Adak, şükür, akika ve nafile kurban bağışlarınızı derneğimiz aracılığıyla Türkiye’de veya dünyadaki mahzun ve mahcup gönüllere ulaştırabilirsiniz. Kurban bağışlarınızı web sitemizin online bağış bölümünden gerçekleştirebilir veya (0216) 375 4042 numaralı çağrı merkezimizi arayarak banka hesap bilgilerimiz ve diğer bağış yöntemlerimiz ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bir Hisse Bedeli 700 TL. Bu vesileyle sesimizin ulaştığı her yerdeki Müslümanlara hayırlı ramazanlar diliyor.

Mazlum Filistin halkını günde en az bir kısa mesaj atarak desteklemelerini ümit ediyoruz. Filistin yaz 4042 mesaj yolla 5 TL veya Filistin yaz 4032 mesaj 10 TL gönder mazlum Filistin halkının yanında ol." ifadelerini kullandı.