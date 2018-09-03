BESYO’da ‘Özel Yetenek Sınavı’ başladı

İlk öğrencilerini geçen yıl kabul eden BESYO’nun, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Beceri-Koordinasyon Parkuru Sınavı’nın ilk gününde, kızlar ter döktü. Sınav öncesinde parkuru ziyaret eden Muş Alparslan Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Harun Demir ile Genel Sekreter Yardımcısı Ferit Uslu, BESYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Kırımoğlu nezdinde BESYO ekibine ve öğrenci adaylarına başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tüzer, sınavın kurallara uygun, adil ve şeffaf bir şekilde tamamlanması için BESYO’nun akademik ve idari ekibinin yanı sıra Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personellerinin de hummalı bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekerek, sportif bakımdan eğlenceli bir sınav süreci yaşanması temennisini dile getirdi.

Üniversitedeki kapalı spor salonunda düzenlenen sınavın ilk gününde, kız öğrenci adayları iyi performans ortaya koymak için kıyasıya mücadele etti. Bu yıl yaklaşık 600 öğrencinin başvurduğu özel yetenek sınavında, 7 farklı istasyondan oluşan beceri-koordinasyon parkur testi ile adayların sportif becerisi, çabukluğu ve dayanıklılığı ölçülüyor.

Ayrıca, 3-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci alan BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 60, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 60 ve Spor Yöneticiliği Bölümüne 40 olmak üzere toplam 160 öğrenci kabul edeceği öğrenildi.