BESYO'dan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sportif destek

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) personeli ve öğrencileri Karakuyu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunun spor malzemesi ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu. BESYO personeli ve öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi kapsamında külliyemize 9 km mesafedeki 280 öğrencili Karakuyu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunun spor malzemesi ihtiyaçlarını temin etti. THU dersinden sorumlu öğretim üyesi Dr. Metin Karayol konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarafımıza bildirilen ihtiyaçlar doğrultusunda Doç. Dr. Alper Karadağ ve Dr. Öğr. Üyesi T. Fatma Karadağ ile yaptığımız ön araştırmada malzeme eksikliğinden dolayı Karakuyu'daki öğrencilerin birçok spor etkinliğini yapamadıklarını tespit ettik. Hemen harekete geçerek Kanada'da yaşayan hayırsever Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Kanca, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Serhat Doğan, BESYO öğrencileri ile akademik ve idari personelimizden toplanan maddi desteği Karakuyu'daki öğrenci kardeşlerimiz için kullandık” dedi.

Karakuyu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokuluna 11 adet futbol topu, 3 adet basketbol topu, 1 adet hentbol topu, 8 adet voleybol topu, 2 takım badminton raketi, 1 kutu badminton topu, 7 adet atlama ipi, 20 adet huni, 6 adet satranç takımı ve 3 takım el tenisi malzemesi alındığını belirten Dr. Karayol, sağlıklı ve güvenli spor yapmaya engel teşkil eden okul bahçesini de sportif etkinliklere elverişli hâle getirdiklerini söyledi.

THU dersinin geleceğin öğretmenleri olan Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü öğrencilerini toplumla bütünleştirerek sorumluluk sahibi olmaları noktasında önemli bir işlevi olduğunu söyleyen Dr. Karayol, birçok okulda spor malzemesi ile ilgili eksikliklerin yaşandığını, bu eksiklikleri gidermede herkese görev düştüğünü belirtti. BESYO personeli ve öğrencilerinin imkânlar nispetinde bu konuda öncü olarak genç nesillerin kötü alışkanlıklar yerine spor yaparak derslerinde de başarılı olmalarına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade eden Dr. Karayol, “Faaliyetimize iştirak eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer'e, Genel Sekreterliğe, Sağlık Kültür ve Spor Dairesine, BESYO'nun fedakâr akademik ve idari personeli ile öğrencilerine ve yurt dışında yaşayan hayırsever Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Kanca'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Karakuyu İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunun değerli öğretmenleri ve idari personeline de misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.