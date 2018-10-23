Beyaz bayraklar törenle takdim edildi

döneminde “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan okullara, bayrakları takdim edildi.

Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının I. Döneminde “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan okullara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyaz Bayrakları düzenlenen törenle verildi. Düzenlenen törene; İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Enver Kıvanç, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, Proje Koordinatörü Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çoban ve “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. “Beyaz Bayrak” alan Muş Merkez, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, Namık Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu, Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit İzzettin Polat İlkokulu, Kale İlkokulu, İlyas Sami İlkokulu, Ali Kuşçu İş Uygulama Okulu, 75.Yıl Anaokulu, Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hasköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idarecilerine, törenle “Beyaz Bayrak” sertifikaları verildi.

Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdür Vekili Enver Kıvanç, “Bilindiği üzere; Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımız arasında 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan ‘Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü' 08.06.2015 tarihinden itibaren 4 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeniden imzalanarak yürürlüğe girmişti. İlimiz genelinde 21 okulumuz ‘Beyaz Bayrak' almak için müracaatta bulunmuş, gerekli şartları yerine getirip, denetim komisyonunca, yapılan denetim sonucunda 11 okulumuz ‘Sertifika, Beyaz Bayrak ve Pirinç Levha' almaya hak kazanmıştır. Ülke genelinde geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla sürdürülecek bu uygulamanın ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Söz konusu protokol kapsamında ilimizde ‘Sertifika, Beyaz Bayrak ve Pirinç Levha' almaya hak kazanan 11 eğitim kurumlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturulması sağlanmış, okullar arasında temizlik, hijyen, okul kantini gibi konularda olumlu yönde bir rekabet ortamı oluşturulmuştur. Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullarımızı tebrik ediyor, bu okullarımızın diğer okullarımıza da örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Program “Sertifika, Beyaz Bayrak ve Pirinç Levha” teslim edilmesinin ardından, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.