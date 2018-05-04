‘Bilim Çocukları Sınıfı’nda ilk ders

sınıf öğrencileri, ‘topluma hizmet dersi’ kapsamında kent merkezindeki bir okulda kullanılmayan bir sınıfı, çocuklar için bilim yuvasına çevirdiler.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Remziye Çavaş, İrem Yaman ve Züleyha Çeri, okullarında işledikleri ‘topluma hizmet dersi’ kapsamında Gazi İlkokulunda kullanılmayan bir sınıfı bilim yuvasına dönüştürerek, ‘Bilim Çocukları Sınıfı’ adını verdiler.

Öncesinde bilgisayar laboratuvarı olan ve sonrasında kullanılmayan, çeşitli yerlerinde tahribat olan sınıfı elden geçirerek bakım ve onarımını yapan öğretmen adayı öğrenciler, sınıf için gerekli olan malzemeleri kendi destekleri ve buldukları sponsorların katkılarıyla temin ederek, sınıfı öğrenciler için rengarenk bir bilim yuvası haline getirdiler.

‘Bilim Çocukları Sınıfı’ adı verilen sınıftaki çalışmalarının sonrasında öğrencilerle bir araya gelip ilk eğitimlerini veren öğretmen adayı öğrenciler, kendi oluşturdukları sınıfta öğretmenlik yapmanın sevincini yaşadılar. Gazi İlkokulu Müdürü Orhan Yılmaz, Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim-öğretim gören öğretmen adayı öğrencilerin, okullarındaki çalışmalarından ötürü teşekkürlerini dile getirerek, “Bizim okulumuzda bir bilim sınıfı oluşturmak istediler, fen bilgisi dalında. Bizde bu sınıfı tahsis ettik bu öğrencilerimize, sağ olsunlar bunlarda sponsor bularak, bizim yardımlarımız ve kendi imkanlarıyla böyle bir sınıf, böyle bir ortam oluşturdular. Biz bundan sonra bu sınıftan yararlanacağız. Nasıl yararlanacağız? Fen bilgisi derslimizi, öğretmenlerimizin nezaretinde bu ortamda işleyeceğiz” dedi.

Okul içerisinde kullanılmayan haldeki sınıfı değerlendirip, minik öğrenciler için bilim yuvasına dönüştüren Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden Remziye Çavaş ise, kendilerine destekte bulunanlara teşekkür ederek, minik öğrenciler için sınıf oluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Bilim yuvası olarak oluşturdukları sınıfın hazırlanma sürecini anlatan Çavaş, “İrem Yaman, Züleyha Çeri ve ben, topluma hizmet dersimizde bir proje oluşturmamız gerekiyordu. Bizde bu derste somut bir şey çıkarmak istedik. Madem bir iş yapıyorsak kalıcı izli olsun, sonradan faydalanılabilsin diye bu okulu bulduk. Sağ olsun okul yönetimi de bizleri kırmadı ve bize bu sınıfı verdiler. Bu sınıf daha önce bilgisayar laboratuvarı olarak kullanılıyormuş, biz değerlendirmek istedik. İlk olarak sınıfın boya, badana işlerini hallettik, camlarda kırıklıklar mevcuttu, onları onardık. Öğrencilerin müfredatlarını inceledik ve müfredata uygun bir şekilde şekiller bulduk, onların derslerinde, onların ihtiyaçlarını giderecek şekilde kendimiz etkinlik yaptık, duvarlara onun çizimlerini yaptık. Ondan sonrasında öğrencilerin daha sağlıklı ortamda ders işleyebilmeleri için masa örtüleri temin ettik, perdeleri değiştirdik, ev havası versin, daha sağlıklı, daha temiz bir ortam olması açısından. Sınıfın genel temizliği yapılması için de, temizlik malzemelerini temin etmiş olduk. Okulda daha önce ortaokul kısmı da bulunduğu için sınıfta önceden kalan malzemeleri de değerlendirmek istedik. Okul yönetimi ile birlikte malzemeleri inceleyip, onları da bu sınıfta bulundurduk. Sonrasında müfredatı incelerken, onların derslerin uygun konularda olabilecek etkinlikleri kendimiz yaptık. İnşallah kullanılır, öğrenciler bundan faydalanır” şeklinde konuştu.

“Üniversite etrafındaki çöpleri toplayarak, o dersimizi geçebilirdik”

Geleceğin öğrencileri için böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirten Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinden Züleyha Çeri de, “Bizim topluma hizmet dersi uygulamaları diye bir dersimiz vardı. Biz üniversite etrafındaki çöpleri toplayarak, o dersimizi geçebilirdik. Hani her şey topluma hizmet için bir dersti, ama biz geleceğin öğrencileri için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Öncelikle okulumuzu bulduk. Zaten, farklı bir şey olsun, kalıcı bir şey olsun, biz bilim çocukları sınıfı adında bir sınıf oluşturmak istedik” dedi.

“İlk dersimizi öğrencilerimizle beraber işleyeceğiz”

Kendi hayatından da bahseden öğretmen adayı Çeri, “Ben kendi öğrencilik hayatımdan da örnek aldım, ben beşinci sınıfa kadar birleştirilmiş sınıfta okudum, gerçekten çok sıkıntılıydı. Hatta bizim 12’nci sınıfa kadar bir laboratuvarımız yoktu. Laboratuvar ortamı olunca ya da görsel olunca ben daha kalıcı olacağını düşünüyorum ve onun altında böyle bir sınıf oluşturduk. Bugün inşallah öğrencilerimizle beraber, burada yaptığımız etkinlikleri beraber yapacağız. İlk dersimizi öğrencilerimizle beraber işleyeceğiz. Bunun için ben çok mutluyum. Öğrencilerimiz için gerçekten gelecekte iyi insanlar olsun diye bugün ilk dersimizle başlayacağız” diye konuştu.