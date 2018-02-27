Bin 500 öğrenciden Mehmetçiğe ‘Ay Yıldız’lı destek

Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Mehmetçiğin Afrin operasyonuna destek vermek amacıyla "Kalbimiz Afrin’de" sloganıyla yaklaşık bin 500 kız öğrencinin katılımıyla "Ay Yıldız" koreografisi oluşturuldu. Koreografi oluşturan öğrenciler ve öğretmenler hep bir ağızdan "Mehmetçiğe selam olsun, Afrin’e selam olsun" diyerek Mehmetçiğe destek verdi.

Okul Müdürü Ali Özcan ile Okul Müdür Başyardımcısı Sevil Kırlı, Mehmetçik tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile her gün göğüslerini kabartan, zaman zaman da üzen haberler aldıklarını belirttiler. Öğrenciler tarafından her gün okulda Kur’an okunduğuna değinen Okul Müdürü Özcan ile Başyardımcısı Sevil Kırlı, "Okunan Kur’an’ların ardından cuma günleri ise hatim duası ediyoruz. Onlar cephede iman gücü ile mücadele ederken, biz de müminin gücü olarak okulumuzda onlara dua ediyoruz" dediler.

Yaklaşık bin 500 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla oluşturulan "Ay Yıldız" koreografisini tüm şehitlere armağan ettiklerini belirten Ali Özcan ve Sevil Kırlı, “Amacımız maddi anlamda destek vermekten çok psikolojik olarak yanlarında olduğumuzu göstermektir. Psikolojik destek vermek için de koreografi çalışması yaptık. Yaklaşık bin 500 öğrencimiz ile yaptığımız çalışmada, Afrin’e selam olsun diye öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından ‘Ay Yıldız’ koreografisini gerçekleştirerek Mehmetçiğe selam gönderdik. Dualarımız her daim onlarla. Bu millet, her daim arkalarında. İnşallah muzaffer olarak yurdumuza dönerler diye dua ediyoruz" diye konuştular.

Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise Türk askerinin gücünü gördükçe gururlandıklarını belirterek, "Orada olmak isteyip de olmayan binlerce insan var. Biz de orada olmak isterdik ama daha çok erken. En büyük hayalimiz, silahlı kuvvetlerde görev almaktır. Bizler de bir gün o şanlı üniformayı giyeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Bazı öğrenciler de Mehmetçik için dua ettiklerini vurgulayarak, her zaman onlara minnet duyduklarını söyledi.