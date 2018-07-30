Bitlis Caddesi asfaltlandı

Hayata geçirdiği hizmetlerle Muş’ta adeta bir değişim ve dönüşüm süreci başlatan Muş Belediyesi, üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçen yıl başlatılan alt yapı çalışmalarının ardından bu yıl üst yapıya geçen Muş Belediyesi, kazı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları asfaltlamaya devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda Dere Mahallesi’ndeki Bitlis Caddesi’ni asfaltlayarak kaldırımlarını yeniledi. Geçtiğimiz haftalarda iş makineleri ile mevcut yolun sökümünü yapan ekipler, kısa sürede üst yapı çalışmalarını da tamamlayarak caddeyi trafiğe açtı.

Üst yapı çalışmaları kapsamında ana ve ara yolları modern bir görünüme kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş’u güzelleştirmek adına başlattığımız hizmet seferberliğinde, aşama aşama çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda şehrin hemen hemen her bölgesinde kazı çalışmaları yaptık. Bunları yaparken sağlam ve kalıcı bir üst yapının hizmete sunulmasını hedefledik” dedi.

Bu yıl kazı ve döşemelerden kaynaklı yolların tamamını yenilemeye başladıklarını ifade eden Asya, “Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi ile bu çalışmalara start verdik. Şu anda bu projemiz ile birlikte ara sokakların ve caddelerin de üst yapısını yapıyoruz. Ekiplerimiz kısa bir süre içinde Minare, Kültür, Sunay, Saray ve Zafer, Yeşilyurt, 15 Temmuz Milli İrade mahallelerinde kapsamlı bir üst yapı çalışması yaptı. Bu bölgelerde halen çalışmalar devam ediyor. Şu anda Dere Mahallesi Bitlis Caddesi’nde asfalt çalışması yapıldı. Reglaj çalışmalarının yapıldığı yolu kısa bir süre içerisinde asfaltını dökerek halkımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Zafer Mahallesi’nin tüm cadde ve sokaklarının üst yapısını yapmak üzere programımızı yaptık. Bu şekilde etap etap ilimizin tüm üst yapısını yenilemeyi hedefliyoruz. Hizmetlerimiz ile ilgili kamuoyunu bilgilendirirken, her seferinde vatandaşlarımızın bize inanmasını, güvenmesini istedik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle halkımızın güvenini boşa çıkarmıyoruz. İnşallah çok daha güzel çalışmalarla Muş halkının refah seviyesini yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Üst yapı çalışmalarının tamamlandığı Bitlis Caddesi üzerinde işletmeleri bulunan esnaf ve vatandaşlar ise özverili çalışmalarından dolayı Başkan Asya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.