Uygulamaya aldığı projelerle Muş’ta hizmet seferberliği başlatan Muş Belediyesi, üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Geçen yıldan başlatılan altyapı çalışmalarının ardından bu yıl üst yapıya geçen Muş Belediyesi, kazı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları asfaltlıyor. Ekipler, bu kapsamda Dere Mahallesi Bitlis Caddesi’nde asfalt hazırlığı yapıyor. İş makineleri ile mevcut yolun sökümünü yapan ekipler, birkaç gün içinde söz konusu caddenin asfaltını dökerek vatandaşların hizmetine sunması planlanıyor.

Üst yapı çalışmaları kapsamında ana ve ara yolları modern bir görünüme kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş’u güzelleştirmek adına başlattığımız hizmet seferberliğinde aşama aşama mesafe kat ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda şehrin hemen hemen her bölgesinde kazı çalışmaları yaptık. Bunları yaparken sağlam ve kalıcı bir üst yapının hizmete sunulmasını hedefledik. Bu yıl kazı ve döşemelerden kaynaklı yolların tamamını yeniliyoruz. Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesi ile bu çalışmalara start verdik. Şu anda bu projemiz ile birlikte ara sokakların ve caddelerin de üst yapısını yapıyoruz. Ekiplerimiz, kısa bir süre içinde Minare, Kültür, Sunay, Saray ve Zafer mahallelerinde kapsamlı bir üst yapı çalışması yaptı. Bu bölgelerde halen çalışmalar devam ediyor. Şu anda Dere Mahallesi Bitlis Caddesi’nde asfalt hazırlığı yapılıyor. Reglaj çalışmalarının yapıldığı yolun kısa bir süre içerisinde asfaltını dökerek halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı şekilde altyapı çalışmalarının tamamlandığı Zafer Mahallesi’nin tüm cadde ve sokaklarının üst yapısını yapmak üzere programımızı yaptık. Bu şekilde etap etap ilimizin tüm üst yapısını yenilemeyi hedefliyoruz. Hizmetlerimiz ile ilgili kamuoyunu bilgilendirirken, her seferinde vatandaşlarımızın bize inanmasını, güvenmesini istedik. Hayata geçirdiğimiz hizmetlerle halkımızın güvenini boşa çıkarmıyoruz. İnşallah çok daha güzel çalışmalarla Muş halkının refah seviyesini yükselteceğiz” dedi.