Bu hayvanlar Varto’da insan gücüne güç katıyor

Özellikle kış ayında çok fazla kullanılan eşekler, yaz ayında da çok etkin olarak kullanılıyor. Özellikle traktörlerin girmediği kırsal ve dağlık yerlerde çok fazla tercih edilen eşekler bölge halkı için hala altın değerinde. Her zaman hayatlarını kolaylaştırdıkları için kendileri için çok önemli düzeyde hayvanlar olduğunu vurgulayan vatandaşlar, eşeklerin hayatlarını kolaylaştırmada en az traktörler kadar etkili olduğunu söylediler. Varto’ya bağlı Sanlıca köyünde yaşayan vatandaşlardan Renaz Tarhan, bu tarz hayvanların kendileri için çok önemli konumlarda olduklarını vurgulayarak, “Biz bu hayvanları hem yazın kullanıyoruz hem de kışın. Burada bizim için bu hayvanlar çok önemli konumdalar. Biz bu hayvanları kışın saman taşımak için kullanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim bölgemizde çok fazla kar yağıyor ve yollar hep kapanıyor o yüzden biz de kışın hayvanları kullanarak sadece saman değil bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Gördüğünüz gibi yaz olunca da bu tarz hayvanlarla yine bütün işlerimizi görebiliyoruz. İşte yeri geldi mi bunlarla tarlaya gidiyoruz, yeri geldi mi bu hayvanları traktör gibi kullanıyoruz, hatta bizim için traktörden daha önemliler diyebilirim. Çünkü biz traktörle her yere gidemiyoruz ama biz bu hayvanlarla istediğimiz yere çıkabiliyoruz, traktör için yol olması şart ama bu hayvanlarda öyle bir durum yok istediğimiz yere bu hayvanlarla çıkabiliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi hayvanlar burada bizim için gerçek manasıyla çok önemliler, eşekler eskisi kadar bulunmadığı içinde altın konuma düşmüş gibiler. Eskiden hemen herkesin kapısında olurdu köyde yaşayan tabii ki ama şuan baktığınız zaman doğru düzgün köyde bile yok. O yüzden bu tarz hayvanların değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor ve daha da artıyor diyebilirim” dedi.