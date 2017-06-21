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21 Haziran 2017 11:46

Bulanık Belediyesinden “Gasilhane” hizmete

Muş’un Bulanık Belediyesi, Merkez Caminin giriş kısmında bulunan bölümü düzenleyerek gasilhaneye çevirdi.

Bulanık Belediyesinden “Gasilhane” hizmete

21 Haziran 2017 11:46


İlçede daha önceden bir gasilhanenin olmaması, özellikle kış mevsiminde ciddi bir problem teşkil ediyordu. Böyle bir problemi ortadan kaldırmak için İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan dualar eşliğinde kurdele kesimiyle birlikte gasilhaneyi hizmete açtı.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Uzan, ’’Cenaze hizmetleri konusunda vatandaşlarımıza bu acı günlerinde elimizden geldiğince yardımcı olabilmek adına hem araç gereç hem de fiziki şartların oluşturulması için birçok çalışmayı yerine getiriyoruz. Bu anlamda ilçemizde herhangi bir gasilhanenin olmaması, bir ilçe için utanç kaynağıydı. İlçemizde hem nüfusun kalabalık olması, hem de cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli olması açısından bugün bu gasilhaneyi hizmete açıyoruz. Cenaze hizmetleri sonrasında da bu bölgelerde taziye kültürü gelişmiş olduğundan inşallah çok kısa bir süre sonra da bir adet müstakil modern taziye evi açacağız. Şu anda onun inşaat çalışmaları devam ediyor’’ dedi.




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