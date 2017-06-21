Bulanık Belediyesinden “Gasilhane” hizmete

İlçede daha önceden bir gasilhanenin olmaması, özellikle kış mevsiminde ciddi bir problem teşkil ediyordu. Böyle bir problemi ortadan kaldırmak için İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan dualar eşliğinde kurdele kesimiyle birlikte gasilhaneyi hizmete açtı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Uzan, ’’Cenaze hizmetleri konusunda vatandaşlarımıza bu acı günlerinde elimizden geldiğince yardımcı olabilmek adına hem araç gereç hem de fiziki şartların oluşturulması için birçok çalışmayı yerine getiriyoruz. Bu anlamda ilçemizde herhangi bir gasilhanenin olmaması, bir ilçe için utanç kaynağıydı. İlçemizde hem nüfusun kalabalık olması, hem de cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli olması açısından bugün bu gasilhaneyi hizmete açıyoruz. Cenaze hizmetleri sonrasında da bu bölgelerde taziye kültürü gelişmiş olduğundan inşallah çok kısa bir süre sonra da bir adet müstakil modern taziye evi açacağız. Şu anda onun inşaat çalışmaları devam ediyor’’ dedi.