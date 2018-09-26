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Bulanık Belediyesinden yol yıkama çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi, tazyikli suyla ana cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi, tazyikli suyla ana cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıyor.


Kaldırım kenarlarında bulunan toz ve toprağı kürekle alan ekipler, tazyikli suyla yolları yıkayarak temizliyor. Zafer Mahallesi 621. Sokakta çalışmalarına başlayan ekipler, altyapı çalışmaları sonucunda oluşan toz ve toprak nedeniyle cadde ve kaldırımlardaki kirliliği tazyikli suyla yıkadı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çalışmalara katılan temizlik işçileri de, yıkanan yollarda biriken çöp ve çamur kalıntılarını küreklerle toplayarak ilçe dışına taşıdı.


Temizlik çalışmalarının titiz bir şekilde sürdürülmesi için yetkililere talimat veren Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, temiz bir Bulanık için belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek, bütün amaçlarının daha temiz ve yaşanılır bir ilçe olduğunu söyledi.

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