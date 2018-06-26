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26 Haziran 2018 18:56

Bulanık caddeleri estetik bir görünüme kavuşuyor

Muş’un Bulanık Belediyesi tarafından ilçeye güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor.

Bulanık caddeleri estetik bir görünüme kavuşuyor

26 Haziran 2018 18:56


Suat İshakoğlu Caddesi’nde ’Sokak Sağlıklaştırılması’ projesi kapsamında işyerleri aynı tonlamaların yer aldığı ahşap görünümlü renklerle estetik bir görünüme kavuşuyor. Değişim ve dönüşüm hizmetlerine ara vermeden devam eden Bulanık Belediyesi’nin Suat İshakoğlu Caddesi’nde başlattığı çalışmalar sonunda modern görüntüler ortaya çıktı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hacı Arslan Uzan, "İlçemizi şehir estetiği görünümünde yaşanabilir yer haline getirmek için belediye olarak çalışmalarımıza yeni projelerimizle devam ediyoruz. Bulanık’ta görsel anlamda bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Esnaflarımızla işbirliği içinde birlikte ilçemizde görsel kirliliği temizliyoruz. Çalışmamız tamamlandığında caddelerimiz modern estetik bir görünüme kavuşacak" dedi.




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