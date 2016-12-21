Bulanık Kaymakamı Uzan göreve başladı

Erzurum’un Uzundere Kaymakamlığı görevinden Muş’un Bulanık Kaymakamlığına atanan Hacı Arslan Uzan göreve başladı.

İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle Bulanık ilçesine atanan Hacı Arslan Uzan, yeni görev yerine gelerek mesaiye başladı. Ziyaretleri makamında kabul eden ve ilçe hakkında kurum amirlerinden bilgiler alan Kaymakam Uzan, ilçeyi en iyi şekilde tanıyıp ve yapılması gereken hizmetlerin kaldığı yerden devam ederek sürdürülmesi için çalışacaklarını aktardı.

Daha önceki kaymakamın imkânları dâhilinde ilçeye bir şeyler yapmaya çalıştığını belirten Uzan, “Kuşkusuz eksiklikleri, yetersizlikleri vardır. Burada yaşayan vatandaşlarımız bu eksiklikleri zaten görüyorlardır, bizde bu eksikleri tespit etmeye çalışıyoruz. Ajandamızı tutuyoruz, not alıyoruz. Derdimiz vatandaşa koşulsuz hizmet etmektir. Bunun için buradayız. Allah rızası için, hoş bir seda bırakma adına, Bulanık’a hizmet etmek adına kurum amirlerimizle, vatandaşlarımızla hep birlikte inşallah çalışıp ilçemize hizmet edip katkı sunmak istiyoruz” dedi.