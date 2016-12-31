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31 Aralık 2016 18:31

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Uzan’dan yeni yıl mesajı

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Uzan’dan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 18:31

Muş Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Muş Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkanı Hacı Arslan Uzan mesajında, "Sevinçleriyle, ama daha çok hüzünleriyle ülkemizde ve dünyada önemli gelişmelerin olduğu 2016 yılını geride bırakarak, iyilik ve huzur beklentisi ile 2017 yılını karşılıyoruz. Bilindiği üzere 2016 yılı insanlık alemi için çok da huzur içinde geçmedi. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe teşebbüsü ile ülkemiz kaos ortamına sürüklenmek istendi. Ancak milletimizin karşı duruşu sayesinde söz konusu darbe teşebbüsü bertaraf edildi. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizde son aylarda yaşanan menfur terör saldırıları, Suriye’deki insanlık dramı, dünyanın çeşitli yerlerindeki doğal afetler gibi birçok olumsuz hadiseye hep birlikte tanıklık ettik. Elim olaylardan keder, güzel gelişmelerden mutluluk duyduk. Hiç kuşkusuz birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmakta. Ülkemizi güçlü kılan bu meziyetin yeni yılda da artarak devam edeceğine olan inancım tamdır. Yeni yılda hemşehrilerimize daha iyi hizmet verme, ilçemizin potansiyelini daha iyi noktalara taşıma çabasıyla başta eğitim, sağlık, ulaşım olmak üzere hemen her alanda projelerle, 2017 yılında da aynı kararlılıkla sürdürerek ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 yılının dünyada barışın, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının egemen olduğu, ülkemizde yaşanan terör hadiselerinin son bulduğu bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm Bulanıklı hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum” dedi.



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