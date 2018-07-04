Bulanık Müftüsü Karanci görevine başladı

Ağrı’ın Hamur Müftüğü görevini yürütürken Bulanık Müftülüğüne atanan Murat Karanci, buradaki görevine başladı. Karanci, Muş’un en büyük ve güzel ilçesine atandığı içi mutlu olduğunu belirterek, “Ağrı’nın Hamur ilçesinden geldim. Tabi ki bir yıllık bir boşluk vardı, ufak tefek sıkıntılar olmuştur, hepsini bertaraf edeceğiz. Amacımız bu koltukta oturmak değil, dini vecibeleri halka ulaştırmak, halkın içinde olup dini konularda onları bilinçlendirmektir. 4 - 6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimiz olacaktır. İnşallah gönülleri de fethedeceğiz. Hayırlı çalışmalarımız olacak inşallah" dedi.