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31 Aralık 2016 14:52

Bulanık SYDV’den ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Bulanık SYDV’den ihtiyaç sahibi ailelere yardım

31 Aralık 2016 14:52

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılıyor.
İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan göreve gelir gelmez hem ilçe esnafı ziyaretlerini hemde Bulanık halkını ev ev ziyaret ederek gıda paketlerini kendi eli ile dağıtarak sohbet edip sıkıntılarını birebir dinliyor. Yardıma muhtaç aileler için temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri Kaymakam Hacı Arslan Uzan ve beraberinde SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ile birlikte dağıtıldı. Kaymakam Hacı Arslan Uzan, “Bulanık ilçemizde devletimizin SYDV aracılığıyla sağladığı imkânları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmak için vakıf personellerimizle birlikte titizlikle çalışıyoruz. SYDV personellerinin ve mahalle muhtarlarının çalışmaları sonucu ilçe genelinde fakir ve yardıma muhtaç ailelerinin tespitini yapmıştık. Dosyası bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere, gıda yardımında bulunuyoruz. Mahallerimizde ve köylerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını evlerine kadar hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Dağıttığımız yardım paketlerinin içerisinde toz şeker, sıvı yağ, salça, makarna, pirinç, mercimek ve çay gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor. İnşallah bu yardımlarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi.



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