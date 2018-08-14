Bulanık Ziraat Odası’ndan Abd’ye tepki

ABD’ye tepki gösteren ve Türk halkına mesaj veren Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, "Beş milyona yakın sığınmacı, mülteci ve yabancı uyruklu Türkiye topraklarımızda yaşamaktadır. Bizim başımıza bir şey gelse sığınacağımız toprak gidebileceğimiz başka bir ülke yok. Bu toprakların değerini ve kıymetini bilmeli ve ülkemize sahip çıkmalıyız. Son günlerde ilke ekonomimize olan saldırılar ve siyasi hesaplar peşinde olan ABD tarafında ülkemize yönelik tehdit mesajları ve yaptırımları asla kabul edilemez. ABD yanlış tavırlarından geri adım atmalı, Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetmemelidir. Yaşanan bu tablo geçicidir ve geride de kalacaktır. Biz Bulanıklılar ve Bulanık çiftçisi olarak üretime devam ederek devletimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. ABD, Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu görecek ve mutlaka geri adım atacaktır. Bu vesile ile bütün İslam aleminin, Türkiye cumhuriyetimizin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.