Bulanıklı çiftçilere organik tarım anlatıldı

Muş'un Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere organik tarım anlatıldı.

Bulanık İlçe Halk Kütüphanesinin toplantı salonunda düzenlenen seminere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol, Organik Tarım Denetçisi Yunus Çevik, Ziraat Mühendisi Tuğçe Timur Yılmaz, Ziraat Mühendisi Rabia Turan ve çiftçiler katıldı. Seminer öncesi konuşan Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol, dünya genelinde gelişen sanayileşme sebebiyle tarımda kimyasal girdilerin gün geçtikçe arttığını ve ekoloji dengenin tahrip edilmesi sonucu insan sağlığının olumsuz etkilendiğini söyledi. Yeni oluşan toplum bilinci ile organik tarım ürünlerine talep artışı olduğu ve üretilen organik tarım ürünlerinin daha çok değer kazandığını vurgulayan Canol, Bulanık'ta organik ürün çeşitlerinin sadece arpa buğday gibi ürünlerle sınırlı kalmaması gerektiğini kaydetti.

Yapılan konuşmanın ardından Yunus Çevik, konuyla ilgili soruları cevapladı.