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15 Ağustos 2018 17:04

Bulanıklı Kur’an kursu öğrencileri için gezi

Muş’un Bulanık Belediyesi, yaz Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler için Ahlat’a gezi düzenledi.

Bulanıklı Kur’an kursu öğrencileri için gezi

15 Ağustos 2018 17:04


Tertip edilen geziye 60 Kur’an kursu öğrencisi katıldı. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve İlçe Müftüsü Murat Karanci, öğrencileri belediye binası önünde uğurlayarak keyifli vakit geçirmeleri dileklerinde bulundular.Uzan, tarihi ve kültürel zenginliklerin öğrencilere tanıtılması amacı ile bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.


Gezi kafilesi, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Abdurrahman Gazi Türbesi ve Ahlat Müzesi’ni ziyaret etti. Gezi, Van Gölü sahilinde gezinti yapılmasıyla son buldu.


Müftü Murat Karanci ve kurs hocaları, geziye gönderilen öğrenciler adına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan’a teşekkür ettiler.




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