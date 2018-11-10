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Bulanık'ta 10 Kasım Anma Etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü Bulanık'ta düzenlenen etkinliklerle anıldı.


Bulanık Hükümet Konağı önünde çelenklerin sunulmasının ardından Bulanık Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda anma etkinliği düzenledi. Bulanık Turgut Özal Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bulanık Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda anma etkinliğine Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Türker, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, sivil toplum örgütleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından dereceye giren öğrencilere protokol tarafından verilen ödüllerle son buldu.

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