Bulanık'ta 18 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Baş Çavuş Tuncay Polat, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler ile öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okundu. Törenin son bulmasının ardından şehit ve gazi yakınları kaymakamlık makamında Kaymakam ve Başkan Vekili Uzan, tarafından ağırlandı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Uzan, “Bu vatan için bedel ödemiş değerli insanlarımızsınız. Bu ülkeye olan borcunuzu ödemişsiniz. Sizin gibi değerli ailelere her daima çok ihtiyacımız var. Biz bu makamda her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bayramlarda olsun her yerde ziyaret ediyoruz. Rabbim uzun ömürler versin. Sizler gelecek nesillere örnek oldunuz. Biz devlet olarak her zaman yanınızdayız. Kapımız her zaman size açıktır. Bu günde bizimle olan Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.