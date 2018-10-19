Bulanık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Bulanık Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na Bulanık Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Yaşar tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Çetin Atsiz tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılmasıyla sona erdi.

Törene Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.