Bulanık'ta 4 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Gölyanı (Haçlı) köyünde yaşayan Yılmaz ve Aladağ aileleri arasında başlayan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası, yaklaşık 4 yıl sonra yapılan barış töreniyle son buldu.

Bulanık ilçesine bağlı Gölyanı (Haçlı) köyünde 2014 yılın da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Devam eden husumet nedeniyle çıkan kavgada 2016 yılında bir kişi daha hayatını kaybetti. Kan davasına dönen olayda aileleri barıştırmak için araya giren kanaat önderlerinin 2 yıllık çabası sonucunda aileler Bulanık Merkez Camii'de düzenlenen barış töreniyle husumeti sona erdirdi. Barış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bulanık Müftüsü Murat Karanci, barış töreninde yaptığı konuşmada Müslümanlar arasında husumeti sona erdirmenin Allah'ın emri olduğunu belirterek, “Yılmaz ailesi ve Aladağ ailesi arasında meydana gelen husumeti bitirmek ve barışı sağlamak amacıyla bir araya geldik. Adam öldürmenin tarihçesine baktığımız zaman insanlık tarihi kadar eski olduğunu görürüz. İlk insan Hazret-i Adem'in çocuklarından Kabil, kardeşi Habil'i öldürüyor. Yine Peygamberlerden Hazret-i Musa'nın da adam öldürdüğü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Önemli olan tövbe etmektir, pişman olmaktır. Biz müminlere düşen görev tarafları barıştırmak, bir araya getirmektir. Hucurat Suresi 9. Ayet, “müminlerden iki grup savaştığı zaman ikisinin arasını düzeltin” diyor. Biz müminlere düşen görev iki tarafı barıştırmaktır. Biz de bir barış heyeti kurduk. İki ailemizin isteklerini, taleplerini dinledik. Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ederiz barışmayı kabul ettiler. Hepimiz kardeşiz. Hatalarımız olabilir, günah işleyebiliriz. Ama önemli olan tövbe etmektir. Bu barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Ardından konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ise, “Bu güzel günde, bu anlamlı günde, bu barış gününde bize de şahitlik onuru yaşattığınız için her iki tarafa da teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah sebep olan barış heyetinden razı olsun. Aile arasında husumet olabiliyor. Akraba arsında olabiliyor. Ancak biz inanan Müslüman din kardeşiyiz. Önce Kürt değilsin, önce Türk değilsin. Önce inanan din kardeşisin, Müslümansın değerli kardeşim. Dinden uzaklaştığımız için, İslam'ı güzel yaşamadığımız için ve yeni nesillere yaşatamadığımız için zamanla insanoğlu maddi ve manevi çıkar çatışmalarına düşebiliyor. Bunları aşacak olanlar da aile büyükleridir. Gelecek nesillere husumetin transfer edilmemesi lazım. Çünkü Bir insanı öldürmekle bütün insanlığı öldürmeyi eş değer tutan bir dinin mensuplarıyız. Başta iki ailenin büyükleri olmak üzere barışta emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra dualar eşliğinde iki ailenin üyeleri barış yemini etti.