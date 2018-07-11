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11 Temmuz 2018 17:56

Bulanık’ta askeri araç devrildi: 4 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Bulanık’ta askeri araç devrildi: 4 yaralı

11 Temmuz 2018 17:56


Alınan bilgilere göre kaza, Bulanık-Varto karayolu üzerinde Karaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Karaağıl Jandarma Karakolunda görevli personeli taşıyan zırhlı askeri araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Araçta bulunan 4 asker yaralanarak, ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık Devlet Hastanesine giderek yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralı askerler hakkında bilgi alan Kaymakam Uzan, "Jandarma personellerimizin trafik kazası geçirmeleri hepimizi üzdü. Çok şükür sağlık durumları iyi. Kahramanlarımızın kaza sırasında oluşan yaralanmaları için sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Başta jandarma personellerimiz olmak üzere ailelerine ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.




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