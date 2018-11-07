Bulanık'ta avcılık kursu

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki Avcılar ve Doğa Severler Derneği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcılık kursu düzenlendi.

Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kursla ilgili bilgi veren Bulanık Avcılar ve Doğa Severler Derneği Başkanı Adem Şamiloğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa açtıkları avcılık kursuna 40 kursiyerin katıldığını söyledi. Şamiloğlu, "Kursumuz 32 saat sürecek. Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika vereceğiz" dedi.

Orman ve Su İşleri Mühendisi Ferzende Saygın ise, kurs bitiminde katılımcılara sertifika verileceğini vurgulayarak, "Kursiyerlere ilkyardım, avcılık tarihi, avcılık etiği, avcılığın ulusal ve uluslararası mevzuatı, sürdürülebilir avcılık, avcılığın ekolojik boyutu, avlanma yöntem ve yasakları, avına izin verilen hayvan türleri ile koruma altına alınan hayvan türleri konuları başta olmak üzere birçok konuda bilgi veriyoruz" dedi.