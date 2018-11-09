Bulanık'ta “Bağımlılık ve Uyuşturucuyla Mücadele” toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde ‘Bağımlılık ve Uyuşturucuyla Mücadele' toplantısı yapıldı.

İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Gülbeyaz Çınar ve kurum amirleri katıldı. Bu güne kadar uyuşturucu ile mücadele konusu hakkında yapılan güvenlik, eğitim ve denetim boyutları ile ilgili bilgilerin aktarıldığı toplantıda, bundan sonra yapılabilecek eylem planları hakkında genel değerlendirmeler yapıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ve Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi'nin birer konuşma yapmasının ardından toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.