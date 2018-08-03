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03 Ağustos 2018 19:33

Bulanık’ta ’Bayrak Tepe’ projesi hayata geçiyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi tarafından ’Bayrak Tepe’ projesi çalışmaları başlatıldı.

Bulanık’ta ’Bayrak Tepe’ projesi hayata geçiyor

03 Ağustos 2018 19:33


Bulanık Belediyesi, vatandaşların dinlenebileceği, rahat bir ortam oluşturmak adına Bayrak Tepe projesini hayata geçirdi. Kültür Mahallesi’nde ’Taşlık Tepe’ olarak bilinen alanda başlatılan proje ile vatandaşların dinlenebileceği bir mesire alanı oluşturmak hedefleniyor. Bayrak Tepe Park ve Dinleme Alanı olarak geçen proje tamamlandığında, buraya gelen vatandaşlar dinlenme imkanı bulacak.


Belediye personelleri ile birlikte Bayrak Tepe’de başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, projenin Bulanık’a kazandırılacak en güzel çalışmalardan bir tanesi olacağını belirtti. Uzan, "25 metre uzunluğunda dikilecek olan dev bayrağımızın yanında seyir terası oluşturularak vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Vatandaşlarımız, ilçenin dört bir tarafını tepeden izleyerek keyifli vakit geçirme imkanına kavuşacak. Çalışmaları devam eden tepemiz, inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.




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