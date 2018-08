Bulanık’ta bayramlaşma programı düzenlendi

Bulanık Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına İlçe Kaymamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Ak Parti Muş Milletvekilli Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Ak Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, Kurum amirleri, Sivil Toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ’’Bayramlar beraberliğin ve kardeşliğin perçinlendiği, küskünlüklerin ve dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ve hasta ziyaretlerinin yapıldığı bu günleri bir fırsat bilip ilçe olarak bunu en şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte bu bayramlaşma geleneğimizle tüm ilçenin kurum amirleri ile vatandaşları ile bir araya geliyoruz. Bizde bugün İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü, jandarma komutanlığımızı, asayiş bölük komandolarını, özel harekat timlerimizi, hastanemizi, yolda güvenlik sağlayan ekiplerimizi, Rüstemgedik Beldemizi, şehit ailelerimizi, Erentepe Beldemizi ve Erentepe Jandarma karakolunu ziyaret edeceğiz. En güzel örf adetlerimiz de böyle ziyaretlerde bulunmaktır. Bizler burada bir aile gibiyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin her ilinde, her beldesinde, her bölgesinde ve her coğrafyasında etnik kökeni ne olursa olsun, tüm halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Çok şükür ülkemizde herkes birbiriyle kardeşçe ve huzur içinde yaşıyor. Bundan sonra da yaşayacak. Dileğim odur ki bayramlarda bu çatı altında bütün vatandaşlarımızın bulunmasını istiyorum. Bayramlar, küskünlerin barıştığı, her sevincin birlikte yaşanıldığı, birlik ve beraberliğin simgesidir. Tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde, nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

Ardından bir konuşma yapan Ak Parti Muş Milletvekilli Mehmet Emin Şimşek ise, ’’Bayramlar kederi paylaşmak ve küskünleri gidermektir. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim her gününüzü bayram tadında geçirsin’’ şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol ile vatandaşlar daha sonra görevi başında bulunan polis ve askerle bayramlaştı. İlçedeki şehit ailelerini de ziyaret ederek bayramlaşan kaymakam Uzan, ardından Rüstemgedik ve Erentepe halkıyla bayramlaştı.