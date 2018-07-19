Bulanık’ta biçerdöverler denetlendi

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cem Canol, Bulanık’ta hasat yapılan alanlarda inceleme yaparak, çiftçileri ve biçerdöver operatörlerini dane kaybına karşı uyardı.

Denetlemeler sırasında konuşan Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, ekinlerin biçilmesi sırasında yaşanan dane kayıplarının çiftçiye olduğu gibi ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğini vurguladı. Taşdemir, “Bu yıl bahar aylarında etkili olan yağışlar sayesinde çiftçilerimiz bereketli bir sezon geçiriyor. Çiftçilerimiz olgunlaşmamış ürünlerini hasat ettirmemeli, çiğ düştüğünde hasat yaptırmamalı, yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli. Sabah erken ya da akşam saatlerinde çiğ düşeceğinden bu saatlerde yapılacak hasat dane kaybına sebep olur. Bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli. Elekler sıklıkla temizlenmelidir. Bütün çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Çiftçileri ’anız yakma’ konusunda da uyaran Taşdemir, anız yakmanın toprağın verimliliğini düşürdüğünü söyledi. Anız yakmanın aynı zamanda suç olduğunun altını çizen Taşdemir, "Çiftçilerimiz anız yakanlar hakkında her dekar için idari para cezası uygulanacağını, anız yakma fiilinin orman sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ise bu cezanın arttırılacağını unutmamalıdırlar” dedi.

Bu sene TMO tarafından belirlenen ürün fiyatının çiftçilerin beklentisini karşılamadığını belirten Taşdemir, "Umudumuz odur ki ürünler piyasada iyi bir fiyattan gider ve çiftçimiz ofise ihtiyaç duymadan ürününü piyasada satar" diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdür Vekili Cem Canol ise, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, bir sıkıntı olması durumunda çiftçilerin kendilerini bilgilendirmesini istedi. Canol, "Çiftçilerimiz herhangi bir sıkıntıda bize haber vermeleri durumunda direk biçerdöver kontrollerini yerinde yapıyoruz. Çiftçilerimizden dane kaybı ve ’anız yakma’ konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Burhan Öner ise, bu yılki saman ve dane veriminin çok iyi olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını söyledi.