Bulanık’ta bisiklet yolu yapılıyor

Körsu Deresinin temizliği yapılarak dereden çıkarılan atıklar ve taşınan malzemeler ile yol dolgu çalışmaları yapıldı. Temizleme ve dolgu çalışmaları biten Körsu Deresinin kilitli parke döşemelerine başlandı. Kamelyaların kurulacağı Körsu Deresi kenarında bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve yeşil alan çalışmaları yapılarak vatandaşların vakit geçireceği sosyal alana dönüştürülecek. Körsu Deresi yatağının yeni bir sosyal tesis alanı için uygun hale getirileceğini söyleyerek, çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kaymakam Uzan, “Belediyemize kazandırılan en büyük projelerden biri olan Körsu Deresi yatağı son şeklini alınca büyük bir mesire alanı ve bisiklet yoluyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bulanık’ımızın estetik yapısına olumlu kazanımlar sağlayacak olan proje içerisinde yayaların kullanacağı kaldırımlar, bisiklet yolu planlandı ve buna göre de çalışmalar sürüyor. Ekiplerimizin projeye bağlı olarak sürdürdükleri çalışmalar neticesinde çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak” dedi.