Bulanık’ta ’Biz Biriz, Bir Ölür Bin Diriliriz’ tiyatro oyunu

Bulanık Belediyesi tarafından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ‘Dolunayda Akşam’ tiyatro ekibince sergilenen ’Biz Biriz, Bir Ölür Bin Diriliriz’ tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Yoğun katılımın olduğu gösterimde tiyatro oyuncusu Muhammed Emin Kutlu tarafından İslam’ın doğuşundan 15 Temmuz’a kadar geçen süreçte, İslam ülkeleri ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlar anlatılıp canlandırmalar yapıldı. Semazen gösterileri ve kahramanlık türkülerinin de yer aldığı oyunun final sahnesinde ise, ’Son Tepe’ olan Türkiye’nin asla teslim olmayacağı mesajı verildi.

Tiyatro oyununun sonunda Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan’a Türk bayrağı hediye edildi.

Bulanık Hükümet Konağı önünde sahnelenen tiyatro oyununu AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Taşdan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.