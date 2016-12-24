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24 Aralık 2016 14:08

Bulanık’ta genç çiftçilere hayvanları dağıtıldı

Bulanık’ta genç çiftçilere hayvanları dağıtıldı

24 Aralık 2016 14:08

Muş’un Bulanık ilçesinde proje sunan genç çiftçilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ’Genç Çiftçi Hibe Programı’ kapsamında hayvanları teslim edildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan ve üç yıl sürecek olan ’Genç Çiftçi Hibe Programı’na proje sunan 23 Bulanıklı çiftçiye hayvanları dağıtıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mesut Yüceyurt ve Damızlık Birliği Şube Müdürü Rıfat Aral’ın katıldığı programda, ilçe müdürlüğü tarafından her çiftçiye altışar dişi düve olmak üzere toplam 138 dişi düve dağıtımı yapıldı. Programda proje hakkında bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Tarım Müdürü Mesut Yüceyurt, Bakanlık tarafından başlatılan program kapsamında ilçede 148 projenin kabul edildiğini belirterek, "Bu projelerden 7 küçükbaş hayvan projesi, 138 büyükbaş hayvan, 2 arıcılık projesi ve 1 çilek projesi olmak üzere toplamda 148 adet proje kabul edilmiştir. Daha önce küçükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.
Her bir proje bedelinin 30 bin TL olarak belirlendiğini ifade eden Yüceyurt, "İlçemize getirilen bu büyükbaş hayvanlar, Uruguay’dan getirilmiştir. Hereford ve Angus ırkı olan hayvanlardır. Hereford ve Angus ırkı olan bu hayvanlar, etçi ve meraya uyum sağlama konusunda iyi ırklardır. Amacımız, genç çiftçilerin tarım ve hayvancılığa yönlendirilmesi, ülke ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün canlı tutulması ve genç çiftçilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sene 148 adet projeyi ilçemize kazandırdık. Umarım önümüzdeki yıllarda ilçemize daha fazla proje kazandırırız. Program kapsamında projesi kabul olan çiftçilerimizi tebrik ediyor, projelerin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



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