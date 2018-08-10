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10 Ağustos 2018 15:04

Bulanık’ta girişimcilik sertifikası dağıtımı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi ile KOSGEB Muş İl Müdürlüğünün işbirliğinde açılan ‘Girişimci Eğitimi Kursu’nu başarıyla tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları verildi.

Bulanık’ta girişimcilik sertifikası dağıtımı

10 Ağustos 2018 15:04


Bulanık Belediyesi ve KOSGEB Muş İl Müdürlüğünün işbirliğiyle hayata geçirilen KOSGEB girişimcilik kursunu tamamlayan 60 kursiyere, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan tarafından sertifikaları takdim edildi. Bulanık Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Uzan, kursa 60 kursiyerin katıldığını belirterek, kursiyerlerin kurs boyunca aldıkları eğitim sonucu sertifika almayı hak kazandıklarını vurguladı. Kaymakam Uzan, "KOSGEB eğitiminin belediyemizde verilmesini sağlayarak yeni iş kapısı açmak isteyen girişimcilere destek oluyoruz. Hak ettiğiniz bu belgeyle mutlaka bir proje hazırlayın. Sırf kâğıt üzerinde kalmasın. Mutlaka bir iş sahası kurmanızda fayda var. Devletimizin imkânları geniş, bunları takip edin ve bu belgeyi kullanacağınız birçok istihdam alanı açılıyor. Bulanık Belediyesi olarak devamlı yanınızdayız” dedi.


Gerçekleştirilen törene Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Abdulhakim Erdoğan ve Mal Müdürü Ömer Kaya da katıldı.




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