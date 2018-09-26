Bulanık'ta ‘Halk Konseri' hazırlığı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, düzenleyecekleri "Halk Konseri" için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Bulanık Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, yaptığı hizmetlerle halkın günlünde taht kurduğu gibi kültür ve sanat alanında da büyük hizmetler yapıyor. İlçede ilk defa açılacak olan meslek yüksekokul öğrencilerine, ilçede görev yapan öğretmenlere ve bütün Bulanıklılar için dev bir konser organize ettiklerini ifade eden Hacı Arslan Uzan, “Bulanık halkı yıllardan beri bütün hizmetlerden mahrum kalmıştı. Ben bu göreve geldiğim günden beri halkımızı ziyaret edip onların talepleri doğrultusunda hizmet vermekteyim. Her zaman Bulanık halkının hizmetinizdeyim. Altyapı çalışmaları bütün hızıyla devam etmekte ve en kısa zamanda bitireceğiz inşallah. Halkın sıkıntılar çektiğini biliyorum, bu sıkıntıları en kısa zamanda bitireceğiz” dedi.

Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat Merkezi yetkilileri, dev konser için şehrin değişik noktalarına afişlerin asıldığını, konsere herkesin davetli olduğunu ve gerekli hazırlıkların ise yapıldığını belirttiler.