Bulanık'ta hayvan dağıtımı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında 7 çiftçiye toplam 35 adet manda dağıtıldı.

Hayvan dağıtımı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Canol'un katılımıyla Bulanık Hayvan Pazarında yapıldı. Burada konuşan Müdür Cem Canol, "İlçemizde 2017 yılı Genç Çiftçi projesi kapsamında büyükbaş-manda projesi için toplam 27 başvuru alınmıştı, 4 çiftçimiz hibe hakkı kazanmıştı. Her bir çiftçimize 5 adet olmak üzere toplam 20 baş manda dağıtılmıştı. Bu yıl ise manda projesi için toplam 32 başvuru alınmış olup, 7 çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır. 12 - 24 ay yaş aralığında 4 adet dişi bir adet erkek olmak üzere her bir çiftçimize 5 adet manda dağıtılmıştır. Ayrıca Genç Çiftçi projesi kapsamında 2016 yılından bu yana 47 çiftçiye toplam 282 adet sığır, 17 çiftçiye toplam 629 koyun dağıtılmıştır. 2018 yılı Genç Çiftçi projesi kapsamında sığır, manda, koyun, keçi, arıcılık, yumurta tavuğu ve yem bitkisi yetiştiriciliği konulu toplamda 63 proje gerçekleştirilecektir” diye konuştu.