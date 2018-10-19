Bulanık'ta ilk kez kano etkinliği yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl AFAD Müdürlüğü organizasyonunda il kez durgun suda kano ve rafting etkinliği gerçekleştirdi.

Bulanık'taki Haçlı Gölü'nde gençlere yönelik düzenlenen kano etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlikte katılımcılara hitap eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık'ta ilk defa kano etkinliği yaptıklarını belirterek, “Liseli gençlerimize durgun su kanosu ve durgun su raftingi yaptırıyoruz. Burada hakikaten çocukların mutluluklarına ortak oluyoruz. Bizim burada aslında bir hazinemiz var. Haçlı Gölümüz doğal bir gölümüz. Burada aynalı sazan tipi balıklarımız var ve bu tür sportif faaliyetlerde de sıklıkla kullanabileceğimiz, etrafını hem yürüyüş yolu hem bisiklet yolu olarak kullanabileceğimiz hem de burada su sporlarının birçok dalını icra edebilme imkanımız var. Bugün de burada Bulanıklı gençlerimizi mutlu etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Gençlerimizi teröre bulaşmaktan alıkoymamız gerekiyor”

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Uzan, “Biz de burada belediye olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra Bulanıklı gençlerimiz terörle anılmayacak. Terörün bir aracı olmayacak. Gençlerimizi teröre bulaşmaktan alıkoymamız gerekiyor. Spor da bunun en önemli araçlarından birisidir. Gençlerimiz artık bilinçleniyor. Vatanını seviyor. Sporun birçok dalıyla uğraşıyorlar. Biz de onlara mihmandarlık yapmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Uzan, gençlerle birlikte bota binerek su sporlarına katıldı.

Gençlere yönelik düzenlenen su sporları etkinliğinde öğrenciler, alanında uzman sporcular ile birlikte ilk defa kano ve durgun su sporu yapma imkanı yakaladılar. Mutlulukları yüzlerinde okunan gençler, kendilerine tanınan bu imkanlar için Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'a teşekkür ettiler.