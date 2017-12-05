Bulanık’ta “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi İletişim” semineri

Bulanık Belediyesi toplantı salonunda Bulanık Sosyal Hizmetler Müdiresi Gülbeyaz Çınar’ın tarafından ‘kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim’ konulu bir seminer verildi. Özellikle evli erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Sosyal Hizmetler Müdiresi Gülbeyaz Çınar’ın; kadına yönelik şiddetin tanımı, şiddetin türleri, şiddete uğrayan kadınların takip edecekleri yol ve yöntemler, kadına yönelik şiddete müdahaleler, şiddet mağduruna verilecek koruyucu tedbir kararları, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezine ulaşmanın yolları hakkında bilgiler vererek, Alo 183 ihbar hattının önemi üzerinde durdu.

Seminerin aile içi iletişim bölümünde ise; güçlü ve sağlıklı toplulukların en önemli özelliklerinden birinin, sağlıklı iletişim konusundaki yetenekleri olduğu belirtilerek; iletişim becerileri, iletişimin tanımı, süreci, çeşitleri ve etkili dinleme başlıklarında bilgilendirme yapıldı.

Seminere İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Altaş, İlçe Emniyet Müdür Uğur İhsan Azap, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelleri ile muhtarlar katıldı.