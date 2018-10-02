Bulanık'ta Karadeniz rüzgarı

Karadeniz müziğinin sevilen topluluklarından Grup İmera, Muş'un Bulanık ilçesinde verdiği konserde büyük beğeni topladı.

Bulanık Belediyesi tarafından düzenlenen konserler devam ediyor. Bulanık Belediyesi önünde alanı dolduran hayranlarıyla bir araya gelen Grup İmera, seslendirdiği eserlerle müzik ziyafeti çekti. Konser alanını hınca hınç dolduran Bulanıklılar, şarkılara eşlik etti.

Grup İmera, konserde sevilen şarkılarının yanı sıra, grup üyelerinin kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri eserlerden oluşan geniş bir repertuarı Bulanıklıların beğenisine sundu. ‘Bitmeyen Sevda, İmera Fera, Emri Olur, Vazgeçtim' gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyenlerini Karadeniz ezgilerine doyuran Grup İmera, alanı dolduran müzik severleri coşturdu.

Grup İmera'ya seslendirdikleri şarkılarda eşlik eden sevenleri, grup solistlerinin sahnedeki kemençe ve tulum şovları eşliğinde alanda horon teperek gönüllerince eğlendi. Sahnede yaklaşık iki saat kalan ve üstün sahne performansı ile dikkat çeken İmera Grubu, alanı dolduranların büyük beğenisini kazandı. Grup solistleri konserin sonunda uzun süre alkışlandı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, konser programı sonunda Grup İmera'ya Türk bayrağı işlemeli plaket verdi. Uzan, Grup İmera'yı Bulanık'ta görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Bulanıklılara da konser programına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.