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04 Eylül 2018 16:50

Bulanık’ta ‘Kaz Yetiştiriciliği’ konulu toplantı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kaz yetiştiriciliğinin önemi, ıslahı ve pazarlanması konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bulanık’ta ‘Kaz Yetiştiriciliği’ konulu toplantı

04 Eylül 2018 16:50


Bulanık Ziraat Odasının toplantı salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, "Amacımız kaz yetiştiriciliğine yönelik eğitim çalışmaları yaparak üreticileri bilgilendirmektir. Bu sayede yetiştiriciler, uygun altyapıyla bu alana yatırım yapması sağlanacaktır. Böylece Muş’un kaz yetiştiriciliğinde marka il olması yolunda adımlar atılacaktır" dedi.


Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Boz ise, Muş genelinde tahmini kaz varlığının 98 bin civarında olduğunu belirterek, hedeflerinin geleneksel yapısını bozmadan ve gerçek verim seviyelerine ulaşarak kaz yetiştiriciliğini en iyi şekilde üreticilerin yapmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Boz, "Muş, kaz yetiştiriciliğinde ülkemizde Kars ve Ardahan ile ilk üçte yer alan illerimizdendir. Geleneksel tüketim alışkanlığının ve çevre koşullarının uygun olması, Muş açısından önemli avantajlardan biridir. Ticari kaz yetiştiriciliğinin son yıllardaki gelişimi göz önüne alındığında, Muş’un da bu gelişmeden pay alması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle yerel ırkların kullanılması, ülkemiz açısından önemli bir avantajdır. Bu yapı bozulmadan iyileştirilerek ticari üretim sağlanabilir" diye konuştu.


Toplantı, yapılan konuşmaların ardından soru - cevap şeklinde son buldu.




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