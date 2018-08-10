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10 Ağustos 2018 15:06

Bulanık’ta kömür alım ihalesi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi, 150 ton kömür alımı için ihaleye çıktı.

Bulanık’ta kömür alım ihalesi

10 Ağustos 2018 15:06


Bulanık Belediye Başkanlığı tarafından yaklaşan kış mevsimi öncesi kömür alım ihalesi yapıldı. Belediye hizmet binasının toplantı salonunda gerçekleştirilen ihale, 4734 sayılı Yasanın 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapıldı. İhaleye katılan Temiz Isı Gereçleri Ltd. Şti. 172 bin 500 TL, Çağlar Ticaret 156 bin 900 TL, Dört Yol Yapı Market 162 bin 780 TL, Uçucular İnşaat 166 bin 500 TL ve Çiftçiler Ticaret 165 bin TL teklif verdi.


İhaleye sunulan dosyaların ve tekliflerin değerlendirilerek sonucun açıklanacağını ifade eden Komisyon Başkanı Mal Müdürü Ömer Kaya, "İhaleye sunulan dosya ve evraklar tek tek incelenerek, şartnameye uygun olup olmadıkları kontrol edilecek. Dosyası tam olan ve uygun fiyatı veren firmanın teklifini kabul edeceğiz” dedi.




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