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06 Temmuz 2018 13:03

Bulanık’ta koyun kırpma sezonu başladı

Muş’un Bulanık ilçesindeki Dumanlı Yaylası’ndaki besiciler, koyunları kırpmaya başladı.

Bulanık’ta koyun kırpma sezonu başladı

06 Temmuz 2018 13:03


Bulanık merkez ve Bilican Dağı çevresindeki yaylalara çıkan besiciler, havaların iyice ısınmasıyla koyun ve kuzuları kırpmaya başladı. Koyun ve kuzulardan elde edip derede yıkadıkları yünleri satışa çıkardıklarını ifade eden besici Süleyman Çapan, sıcak havalarda yünlerin kırpılarak hayvanların üzerindeki ağırlığın alındığını ve böylece hayvanların da rahatladığını söyledi. Koyun kırpma işleminin oldukça zor olduğunu belirten Çapan, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarından kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. On gün içinde kırpma işlemini tamamlayacağız. Her gün bir ailenin koyunlarını kırpıyoruz. 2-3 kişi çalıştığı zaman günde 50-70 civarında koyun kırpıyoruz" diye konuştu.


Çapan, koyun yünü ile yapılan yorgan, yastık ve yatağın kışın çok rahat ve sıcak olduğunu, 20 koyundan yaklaşık 35 kilogram yün elde ettiklerini ve kilogramını da 4-5 liradan sattıklarını anlattı.


Besicilerden Kemal Özdemir ise, her yıl 3-4 ay yaylada kaldıklarını, kırpılan hayvanların daha güzel geliştiklerini ifade etti.




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