Bulanık'ta ‘Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

i Nebi Haftası' kapsamında bir program düzenlendi.

Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen programa veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Tahir Kaya bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından ilahilerin okunmasıyla program son buldu.