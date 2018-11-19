Bulanık'ta Mevlid-i Nebi Haftası

i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Bulanık Kapalı Spor Salonundaki etkinlik, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ailelerin evlatlarını hayata Hazreti Peygamber'in yaşamını öğreterek hazırlamaları gerektiğini söyledi. Peygamberlerin çocuklarıyla ya da çevrelerindeki gençlerle olan diyaloglarının günümüzde insanlığa rehberlik edecek örneklerle dolu olduğunu aktaran Polat, "Sevgili gençler, ufak tefek hatalarımız olur. Yeter ki dürüst olalım. Cenab-ı Hak bizlere en zor durumda yardım eder. Gençler, Allah'ın hürmetinde umutsuz olmayın. İslam dini genç bir dindir. İslam dini, gençlerin omuzlarından bugüne gelmiştir. Bizim cennette Peygamber Efendimizle bir ve beraber olmak gibi bir arzumuz, bir temennimiz var. Bu güzel bir temenni. O temenninin içerisini Peygamberimizin sünnetine sarılmakla, ahlakını hayatımız yapmakla, O'nun gibi mütevazı, cömert, alçak gönüllü, iyi komşu, iyi evlat olarak doldurabiliriz. Kıymetli anne babalar, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin çocuklarıyla olan ilişkileri anlatılır. Bunlar hepinize örnek olmadır" dedi.

Günümüzde şefkatten uzak gençlerin var olduğunu ve bunların birçoğunun sahte sevgi ifadelerine kanarak kötü yola sürüklendiğini ifade eden Ahmet Polat, şunları kaydetti:

"Belli bir amacı olmaksızın, hedefsiz, kendisini bırakmış, nereye gideceğini bilmeyen gençlerimiz var. Bize düşen, o gençlerin ellerinden tutup Peygamber Efendimizle tanıştırmak. Gençler önümüzde Yusuf Peygamber gibi güzel bir örnek var. Hazreti Yusuf, Mısır'da bir efsane çevirdiler. Hazreti Yusuf edep timsali bir gençti. Gençler, hayatınızda kötülükle anılacak bir görüntü vermeyin. Sevgili gençler, Hazreti Yusuf fakirin umudu olmuştur. Sevgili gençler, Yusuf Peygamberdeki bu ibretlik noktayı özellikle tavsiye ediyorum. Zor zamanlarda samimi olursanız, dürüst olursanız, yalan söylemeseniz, samimi olursanız, Allah için yaptığınız şeyi yaparsanız, zor zamanınızda Allah-u Teâlâ sizlere yardım edecektir. Hazreti Peygamberimizin zor dönemlerinde genç olan Halife Ali yanında yer almıştır. Mekkeli müşriklere karşı genç İslam'ı savunmuştur. Bölgeleri önce Hazreti Peygamber gönülleri fethettikten sonra oraya askerleri gönderirdi. Cenab-ı Hak bizi kalbi genç olan insanlardan eylesin."

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a tablo hediye etti.

Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili kompozisyon, şiir ve resim dalında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.

Konferansa, Kaymakam Hacı Arslan Uzan, İlçe Müftüsü Murat Karanci, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Türker, Malazgirt İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, belediye başkanları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.