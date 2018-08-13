Bulanık’ta mobilya fabrikasında yangın

Bulanık ilçesinde mobilya imalatı yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle bir anda fabrikayı alevler sardı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bulanık ve Yoncalı belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale ederken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın büyük hasara neden olurken, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Fabrika sahibi Gıyasettin Tanrıverdi, yangında 2 milyonluk maddi hasar meydana geldiğini belirterek zararlarının karşılanması için devletten yardım beklediklerini söyledi.

Yangını ilk görenlerden Nail Mamak adlı vatandaş ise yaptığı açıklamada, "Bizim iş yeri arkadaşımız. Yoncalı’dan gelirken baktım dumanlar çıkıyor. Ben de geldim o anda itfaiyeye bayanlar haber vermişti. Biz de geldik o anda arka kapıyı açtık. Baktık ki fabrikanın kereste mobilyaları ateş almış yanıyor. Sağ olsun itfaiye 15 dakika içinde müdahale yaptı. Biz o zaman içeride ne varsa dışarı çıkardık. Maddi hasarı büyük arkadaşımızın" dedi.