Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 15:08

Bulanık’ta park yapım çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Belediyesi, Şehitlik Mahallesi’nde yeni bir park için çalışma başlattı.

Bulanık’ta park yapım çalışması

07 Eylül 2018 15:08


Bulanık’ta her mahalleye bir çocuk oyun grubu yerleştirilmesi için çalışma yaptıklarını ifade eden Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ’’Projelerimiz arasında en önem verdiğimiz hizmetlerden biri de çocuklarımız için yeni oyun alanları oluşturmaktır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın oyun, eğlence ve dinlenme alanlarını arttırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu parkları ilçemize kazandırarak ailelerimizin, çocuklarımızın gönüllerince vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Mahalle sakinleri ise, mahallelerinde çocukların oynayabileceği, vatandaşların dinlenebileceği bir park yapılmasını memnuniyetle karşıladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç