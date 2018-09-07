Bulanık’ta park yapım çalışması

Bulanık’ta her mahalleye bir çocuk oyun grubu yerleştirilmesi için çalışma yaptıklarını ifade eden Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ’’Projelerimiz arasında en önem verdiğimiz hizmetlerden biri de çocuklarımız için yeni oyun alanları oluşturmaktır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın oyun, eğlence ve dinlenme alanlarını arttırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu parkları ilçemize kazandırarak ailelerimizin, çocuklarımızın gönüllerince vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Mahalle sakinleri ise, mahallelerinde çocukların oynayabileceği, vatandaşların dinlenebileceği bir park yapılmasını memnuniyetle karşıladı.