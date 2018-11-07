Bulanık'ta proje başarısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünce hazırlanan ‘Okulöncesi Eğitimi' projesi kabul edildi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti 2018 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi kapsamında hazırlanan “Okulöncesi Eğitimi” projesi kabul edildi. Proje kapsamında 20 katılımcı ve 4 refakatçi öğretmenin yer alacağını belirten Okul Müdürü Uğur Kaplan, Avusturya'ya gideceklerini söyledi. Kaplan, “Okullarımızda proje üretimine yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında okullarımızın tamamında çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin proje yapmasına destek vereceğiz. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen hibe programı proje başvurularında ilçemizden projenin kabul edilmesinden büyük memnunluk duyduk. Kabul edilen proje sayısının önümüzdeki yıllarda daha fazla olması için çaba göstereceğiz” dedi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Başak Taşdan ise, proje çalışmaları kapsamında kendilerine destek olan kaymakam ve milli eğitim müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.