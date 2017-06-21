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21 Haziran 2017 12:17

Bulanık’ta Ramazan etkinlikleri

Muş’un Bulanık Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri büyük beğeni topladı.

Bulanık’ta Ramazan etkinlikleri

21 Haziran 2017 12:17


Bulanık Belediyesi tarafından Ramazan geleneklerinin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Konu hakkında bilgi veren İlçe Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, “İçerisinde bulunduğumuz mübarek ayda toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz yenilenerek kuvvetlenirken, bizler de böylesi kutsal bir ayda halkımızın akşamlarına renk katacağına, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına inandığımız programlar düzenledik. İlçemizde her zaman ilklere hareket kazandıran etkinliklerle Bulanıklı halkımızın iftar sonrasındaki vakitlerini aileleriyle birlikte keyifle geçirebilmelerine olanak sağladık. Etkinlikler çerçevesinde Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti, davul eşliğinde maniler, ilahilerin yer alacağı etkinlikler; Ramazan ayının vazgeçilmezleri olan orta oyunu, Hacivat-Karagöz, Masalcı Dede, Aşuk Maşuk, meddah, kukla gösterileri, masal çadırı, animasyon gösterileri yapılmaktadır. Umudumuz odur ki Ramazan ayının mucizevi hissiyatıyla iyi günde de kötü günde de birlik ve beraberlikten vazgeçmeyen halkımızla birlikte olacağız. Bu anlamda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğine dair inancımızla, Bulanıklı ailelerimizin bir nebze olsun Ramazan gecelerimizde keyifle vakitler geçirdiklerini umuyorum. Amacımız Bulanık’ta her zaman ilklere adım atmaya devam ediyoruz” dedi.


Bulanık halkı ise, Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan’a teşekkürlerini ileterek, “Göreve geldiği günden beri güzel hizmetlere adım atan ilçe kaymakamına minnettarız” dediler.




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